Американский модуль Odysseus перевернулся при посадке на Луну

Частный посадочный модуль Nova-C Odysseus ("Одиссей") американской компании Intuitive Machines перевернулся при посадке на Луну 22 февраля. Однако аппарат сохранил работоспособность, а его ключевые системы не пострадали.

Как передает Day.Az, об этом сообщает портал Space.com со ссылкой на генерального директора Intuitive Machines Стива Альтемуса.

По словам Альтемуса, перед прилунением операторы "Одиссея" поняли, что лазерные дальномеры модуля не работают должным образом. Поэтому специалисты использовали альтернативный путь для получения данных о высоте и скорости, введя в эксплуатацию экспериментальный инструмент NASA под названием "Навигационный доплеровский лидар для точного измерения скорости и расстояния" (NDL).

Команда отложила запланированное приземление на два часа, что потребовало загрузки исправленного программного обеспечения на "Одиссей".

Во время спуска аппарат должен был двигаться со скоростью около 3,2 километра в час строго перпендикулярно поверхности Луны. Но данные показали, что "Одиссей" летел к поверхности в три раза быстрее (10 км/ч) ожидаемого, смещаясь в сторону со скоростью 3,2 км/ч.

Стив Альтемус предположил, что модуль при спуске по нестандартной траектории мог зацепиться одной из своих посадочных опор за расщелину или другой участок лунной поверхности. В результате "Одиссей", вероятно, сломал шасси и опрокинулся.

"Одиссей" прилунился в пределах мили или двух от целевой зоны приземления - участка возле кратера под названием Малаперт А.

Глава Intuitive Machines заверил, что все важные подсистемы Odysseus и научная аппаратура работают, а солнечные батареи зарядили батареи модуля на 100%.