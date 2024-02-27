В новом исследовании описывается, как мы могли бы следить за внеземными коммуникационными сетями

Условий для жизни во Вселенной настолько много, что кажется разумным предположить, что в галактике должны существовать внеземные цивилизации. Но если это правда, то где они? Программа поиска внеземного разума SETI и другие давно пытались найти сигналы от этих цивилизаций, но до сих пор не нашли ничего убедительного.

Как передает Day.Az со ссылкой на Astronews, oтчасти проблема заключается в том, что мы не знаем, какова может быть природа инопланетного сигнала. Это немного похоже на поиск иголки в стоге сена, когда вы не знаете, как она выглядит. К счастью, любая инопланетная цивилизация все равно была бы связана теми же физическими законами, что и мы, и мы можем использовать это. Одним из способов повысить наши шансы найти что-либо было бы сосредоточиться не на прямом сигнале из одного мира, а на более широких отголосках межзвездной сети сигналов.

Как отмечается в статье 2022 года, размещенной на сервере препринтов arXiv, одним из физических ограничений является наличие большого количества пыли и межзвездного газа в Млечном Пути. Поскольку радиосвет проникает в газ и пыль лучше, чем видимый свет, сигналы, посылаемые между звездами, скорее всего, являются микроволновыми радиосигналами. Еще один факт заключается в том, что если вы путешествуете между звездами, вам нужно знать, где вы находитесь и куда направляетесь. Один из способов сделать это - использовать пульсары в качестве навигационных маяков. В статье автор утверждает, что они могут быть объединены в виде широкополосного радиосигнала от центра инопланетной цивилизации, который содержит навигационные метаданные рентгеновского пульсара (XNAV).

Одна из самых больших проблем обнаружения случайных инопланетных сигналов заключается в том, что их, вероятно, будет трудно отличить от случайного шума. Даже простые сигналы, такие как телевизионные передачи, основаны на известном протоколе. Без этого протокола мы не сможем расшифровать сообщение. Это похоже на задачу взлома кода Enigma во время Второй мировой войны. Один из прорывов произошел, когда было осознано, что большинство сообщений содержали прогноз погоды, поэтому сообщение, вероятно, содержало немецкое слово, обозначающее погоду. Метаданные в сигнале инопланетян могли выполнять аналогичную роль. Если мы знаем, что радиосигналы должны содержать метаданные XNAV, то мы можем использовать это в качестве отправной точки. В теории игр это известно как точка обстрела.

Автор описывает девять шагов к тому, как межзвездная цивилизация могла бы построить навигационную систему, и какова могла бы быть структура этой сети. Создав несколько сценариев, мы могли бы распознать определенные шаблоны как техносигнатуры. Как отмечает автор, одним из ограничений этого подхода является то, что любой сценарий с метаданными, который мы себе представляем, по-прежнему основан на том, как мыслит homo sapiens, что может быть не так, как видит вещи инопланетный разум.

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