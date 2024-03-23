Стало известно, как часто звезды уничтожают планеты

Астрономы из Австралийского национального университета в Канберре выяснили, как часто звезды уничтожают окружающие их планеты. Исследование опубликовано в научном журнале Nature, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Как показали предыдущие изыскания, некоторые далекие звезды обладают необычным составом элементов. Это и другие данные свидетельствуют, что светила время от времени поглощают находящиеся рядом миры. Но было неясно, как часто случаются подобные события.

В новом исследовании ученые использовали спутник Gaia Европейского космического агентства для идентификации 91 пары звезд. В каждой из них светила расположены относительно близко друг к другу - на расстоянии менее миллиона астрономических единиц. Астрономическая единица или АЕ - среднее расстояние между Солнцем и Землей, составляющее около 150 млн километров.

Когда молекулы нагреваются, они излучают уникальные спектры длин волн света, соответствующие элементам, из которых они состоят. Таким образом ученые анализируют свет от далеких звезд и могут определить их элементный состав.

Как показал анализ, около 8% звезд в этих парах имели признаки поглощения планет. Это отражалось в их составе, отличавшемся от ее звезды-близнеца.

По словам ученых, исследование позволило оценить распространенность нестабильных звездных систем.

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