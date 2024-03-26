Эксперты рассказали, когда успокоится геомагнитная обстановка

Геомагнитная обстановка на Земле вернется в норму 28-29 марта, если вспышек на линии Солнце - Земля не произойдет. Об этом сообщили в Институте космических исследований Российской академии наук (ИКИ РАН), передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Мощная магнитная буря случилась на Земле 23 марта.

"Окончательного успокоения геомагнитной обстановки можно ожидать во второй половине недели, 28-29 марта, если на Солнце не произойдет новых событий в геоэффективной зоне", - следует из сообщения.

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