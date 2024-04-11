Космические силы США предложили способ продления службы старых спутников
В Космических силах США разработали концепцию продления срока работы старых космических спутников, которые израсходовали запас горючего. Идея основана на прикреплении к устройствам небольших двигательных установок, которые в военном ведомстве назвали "реактивными ранцами". Об этом сообщает издание Breaking Defence, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.
Прототипы таких двигателей представили на конференции по космическим технологиям, проходившей в городе Орландо штата Флорида.
По мнению представителей американских Космических сил, современный подход к обеспечению работы орбитальных аппаратов не менялся с начала эры освоения околоземного пространства. Сегодня он устарел и стал слишком расточительным.
Другие рассматриваемые варианты включают дозаправку спутников, которые пока остаются в рабочем состоянии.
Командование космических систем по материально-техническому обеспечению Космических сил США недавно заключило контракт с военно-промышленной компанией Northrop Grumman на запуск нового модуля пассивной дозаправки (PRM). Проект PRM был выбран в качестве стандарта для развития технологий в данном направлении.
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