https://news.day.az/unusual/1650725.html Началось первое солнечное затмение этого года
Началось первое солнечное затмение этого года
Началось первое солнечное затмение этого года.
Как сообщили Day.Az на кафедре астрофизики Бакинского государственного университета, это полное солнечное затмение.
Затмение началось 8 апреля в 19:42 по бакинскому времени и завершится 9 апреля в 00:52. Оно продлится 5 часов 10 минут 7 секунд. Процесс полного затмения продлится 3 часа 16 минут 45 секунд.
Полную фазу затмения можно будет наблюдать из Мексики, США и Канады, частную фазу - практически из любой точки Северной Америки, акваторий Атлантического и Тихого океанов.
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