https://news.day.az/unusual/1748340.html В Техасе фотожурналист снял уникальные кадры смерча - ВИДЕО Фотожурналист из Техаса заснял, как образуется и рассеивается смерч. Как передает Day.Az, кадры опубликованы в Телеграм.
В Техасе фотожурналист снял уникальные кадры смерча - ВИДЕО
Фотожурналист из Техаса заснял, как образуется и рассеивается смерч.
Как передает Day.Az, кадры опубликованы в Телеграм.
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