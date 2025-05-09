Следы инопланетной жизни нашли в 120 световых годах от Земли

Ученые из Кембриджского университета обнаружили признаки жизни за пределами Солнечной системы. Результаты их исследования опубликованы в журнале Astrophysical Journal, пишет Daily mail, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Используя данные космического телескопа Джеймса Уэбба, астрономы под руководством Кембриджского университета идентифицировали химические отпечатки диметилсульфида (DMS) и диметилдисульфида (DMDS) - молекул, указывающих на наличие жизни. На Земле эти молекулы вырабатываются только живыми организмами - в первую очередь микробами.

Молекулы были обнаружены в атмосфере экзопланеты K2-18b, которая расположена на расстоянии около 124 световых лет от Земли в созвездии Льва.

K2-18b в 2,6 раза больше и в 8,6 раз массивнее Земли, и эксперты предполагают, что она покрыта океаном. Температура планеты близка к земной, но она вращается так быстро, что год там длится всего 33 дня.

"Учитывая все, что мы знаем об этой планете, "гисейский" мир с океаном, кишащим жизнью, - это сценарий, который лучше всего соответствует имеющимся у нас данным", - сказал профессор Никку Мадхусудхан, который возглавил исследование.