Ученые создают ткань, которую можно перерабатывать бесконечно

Исследователи из Германии и Финляндии создали синтетический материал, который можно многократно перерабатывать и использовать в текстильной промышленности без ухудшения внешнего вида и прочности. Об этом сообщается на сайте Аalto (Университет Аалто, Финляндия), передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Разработка осуществлялась при поддержке фонда Volkswagen, который выделил на исследования 1,4 миллиона евро.

Команда под руководством профессора материаловедения Штефана Мекинга из Университета Констанца предложила принципиально иной подход к созданию волокон. В отличие от полиэстера, который почти не поддается переработке и десятилетиями сохраняется в океане и почве, новое волокно разрушается ферментами - как в промышленных условиях, так и в природе.

Материал основан на полиэтиленоподобной структуре, но включает участки с химически "слабыми местами". Именно они позволяют расщеплять длинные молекулярные цепи с помощью специально подобранных ферментов. После обработки полученное сырье можно снова использовать для производства - без потери качества, цвета и прочности.

Исследователи рассчитывают довести технологию до прототипа, пригодного для промышленного применения. В перспективе это может существенно снизить выбросы углекислого газа, так как переработка требует меньше энергии, чем создание ткани с нуля. Кроме того, повторное использование сокращает загрязнение микропластиком и снижает зависимость от нефтехимического сырья.

Главная цель проекта - создать полностью "замкнутый цикл" в текстильной отрасли. В такой системе одежда не превращается в мусор, а постоянно возвращается в производство в виде нового продукта. По словам ученых, это возможно, если материалы не смешаны, а переработка встроена в изначальный дизайн.

Однако ученые отметили, что на пути к реализации стоят экономические барьеры. При низкой стоимости нефти как первичного сырья применение биополимеров и высокотехнологичной переработки остается невыгодным. По словам исследователей, массовое внедрение новых материалов потребует либо резкого подорожания традиционных пластиков, либо жесткого государственного регулирования - например, налога на неразлагаемые ткани.