Уникальный минерал поставил под сомнение наши знания о Солнечной системе

Ученые из Университета Хиросимы сделали неожиданное открытие, изучая образцы астероида Рюгу, доставленные на Землю в 2020 году миссией Hayabusa2. В частичке космического вещества они обнаружили минерал джерфишерит - сульфид железа и никеля с калиевым компонентом, который раньше никогда не находили в подобных астероидах. Работа опубликована в журнале Meteoritics & Planetary Science (MPS), передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Это стало настоящей загадкой, потому что джерфишерит обычно образуется при высоких температурах в особых условиях, которые, как считалось, на астероиде Рюгу никогда не возникали. Рюгу - это астероид с большой долей углерода и следами воды, его температура почти не поднималась выше 50 градусов Цельсия. В то же время джерфишерит обычно появляется при нагреве выше 350 градусов.

Ученые предлагают две версии: либо этот минерал попал на Рюгу с другими частицами из другой части Солнечной системы, либо в недрах астероида возникли локальные горячие зоны, которые позволили джерфишериту образоваться.

Это открытие важно, потому что оно показывает, что история формирования Рюгу и подобных астероидов была более сложной, чем считалось. Возможно, в ранние времена Солнечной системы разные материалы перемешивались и попадали друг к другу, или на астероиде происходили неожиданные химические процессы.

В дальнейшем исследователи планируют подробнее изучить происхождение минерала, чтобы лучше понять, как формировались малые тела в Солнечной системе и как материал перемещался в ее ранние годы.