Неизвестные украли живых лобстеров на сумму $400 тысяч

Живые лобстеры стоимостью $400 тысяч исчезли по дороге из Массачусетса. Мореходные ящики с товаром должны были поступить на склады магазинов Costco в Иллинойсе и Миннесоте, однако груз так и не дошел до пунктов назначения, пишет People. По словам представителей логистической отрасли, произошедшее похоже на часть растущей схемы организованных краж, направленных на дорогие грузы, которые перемещаются по территории США, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Груз был передан перевозчику в городе Таунтон, штат Массачусетс, после чего связь с ним пропала. Компания Rexing Companies, которая занималась организацией транспортировки, первой забила тревогу: лобстеры исчезли без каких-либо следов, не было ни сведений о доставке, ни сигналов, которые могли бы указывать на непредвиденную задержку или проблему в пути. Генеральный директор компании, Дилан Рексинг, рассказал в интервью, что исчезновение груза напоминает схему, при которой злоумышленники выдают себя за легальных перевозчиков, чтобы перехватывать товары во время транспортировки.

Для логистической компании эта потеря означала серьезный удар: такие кражи приводят к дополнительным расходам и могут сказываться на найме сотрудников, выплатах бонусов и работе компаний, которые зависят от стабильных поставок. Рексинг отметил, что подобные преступления становятся все более масштабными и представляют угрозу для всей цепочки поставок.

ФБР подключилось к расследованию кражи, однако имена подозреваемых пока неизвестны. Над делом работают федеральные и региональные службы в Чикаго и Миннеаполисе, пытаясь восстановить цепочку событий и определить, кто стоял за перехватом груза.