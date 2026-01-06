В нашей галактике найдены десятки сверхбыстрых звезд

Китайские астрономы провели масштабный поиск гиперскоростных звезд в Млечном Пути, используя особый класс переменных светил - звезды RR Лиры. Эти объекты известны своей регулярной и предсказуемой пульсацией, благодаря чему служат надежными "космическими линейками" для измерения расстояний. Работа опубликована в журнале The Astrophysical Journal (AstroJournal), передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Гиперскоростные звезды - это светила, движущиеся с такой скоростью, что они больше не связаны гравитацией с нашей галактикой. Для Млечного Пути скорость ухода составляет около 550 км/с, тогда как у таких объектов она может превышать 1000 км/с. Чаще всего их происхождение связывают с взаимодействием двойной звездной системы со сверхмассивной черной дырой в центре галактики - Стрельцом A*. В этом сценарии одна звезда захватывается черной дырой, а вторая выбрасывается наружу с колоссальной скоростью.

Группа астрономов из научных институтов Пекина под руководством Хаочжу Фу из Пекинского университета решила искать такие объекты среди звезд RR Лиры. Это старые гиганты, характерные для гало и толстого диска Млечного Пути, а также для шаровых скоплений. Их истинная светимость хорошо известна и связана с периодом пульсаций и химическим составом, что позволяет достаточно точно определять расстояния.

Ученые проанализировали два крупных каталога: один, составленный на основе данных Sloan Digital Sky Survey и включающий более 8 тысяч звезд RR Лиры, и расширенный каталог с данными почти о 136 тысячах таких объектов, полученными спутником Gaia. После строгого отбора по качеству спектроскопических измерений и радиальных скоростей выборка сократилась до 165 кандидатов.

Детальный анализ кривых блеска и доплеровских смещений позволил выделить 87 наиболее надежных гиперскоростных звезд RR Лиры. У семи из них поперечная скорость превышала 800 км/с. Эти объекты разделились на две пространственные группы: одна сосредоточена вблизи центра Млечного Пути, другая - в районе Большого и Малого Магеллановых Облаков, соседних карликовых галактик.

Авторы работы отмечают, что будущие данные спутника Gaia и новые спектроскопические наблюдения помогут точнее восстановить траектории этих "беглецов" и понять их происхождение. Подобные исследования важны не только для изучения центра галактики, но и для картирования гравитационного потенциала Млечного Пути и распределения темной материи в его гало - одной из самых загадочных составляющих современной астрофизики.