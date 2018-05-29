В России резко выросли цены на бензин

В России за прошлую неделю заметно выросли цены на бензин. Об этом свидетельствуют данные информационно-аналитического центра "Кортес", передает Day.Az со ссылкой на РИА Новости.

Стоимость топлива марки АИ-92 выросла на 76 копеек - до 40,76 рубля за литр. Цена на АИ-95 прибавила 79 копеек, достигнув 43,6 рубля за литр. Литр дизеля подорожал на 79 копеек - до 43,65 рубля.

В Московской топливной ассоциации, в свою очередь, сообщили, что цены на топливо на столичных заправках выросли за прошлую неделю сразу на 88-90 копеек, до 42,21 рубля за литр АИ-92 и до 45,5 за литр АИ-95. Литр дизельного топлива подорожал на 85 копеек - до 43,99 рубля.

Сорок рублей за литр - психологическая отметка для потребителя. На прошлой неделе многие регионы ее преодолели. Сильнее всего цена на топливо выросла в Махачкале, Рязани и Кирове.

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