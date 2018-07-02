Как космонавты прямо на МКС болели за Россию в матче против Испании - ВИДЕО

Вчера вся Россия празднует победу над Испанией в 1/8 финала ЧМ: матч между Россией и Испанией, который состоялся на стадионе "Лужники", закончился со счетом 4:3 в пользу россиян. Российский лидер Владимир Путин поздравил тренера сборной РФ по футболу Станислава Черчесова и всю сборную с победой над испанской командой. В свою очередь, король Испании Филипп VI поздравил президента России с победой и выходом сборной в 1/4 финала, передает Day.Az со ссылкой на ren.tv.

Не остались в стороне и российские космонавты. Так, на странице Олега Артемьева появилось видео с тем, как они болели за Россию прямо с борта МКС.

"Россия вышла в четвертьфинал #ЧМ2018! Это историческая победа! Поздравляем нашу сборную, всех болельщиков, всю страну!" - сказано в поздравлении.

"С победой!!! Можно даже крикнуть на весь космос!!!" - написал один из пользователей в комментариях.

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