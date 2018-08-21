В Петербурге на людей обрушились строительные леса, есть пострадавшие

Строительные леса рухнули на людей со здания арки Главного штаба на Дворцовой площади в центре Санкт-Петербурга (Россия).

Как сообщает Day.Az со ссылкой на РИА Новости, предположительно, обрушение произошло из-за сильного ветра.

"Три человека осматриваются. Мы предпринимаем меры по предотвращению дальнейшей угрозы обрушения", - сообщил представитель ГУ МЧС России.

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