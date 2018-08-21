В Петербурге на людей обрушились строительные леса, есть пострадавшие
21 августа 2018 19:50 171
Строительные леса рухнули на людей со здания арки Главного штаба на Дворцовой площади в центре Санкт-Петербурга (Россия).
Как сообщает Day.Az со ссылкой на РИА Новости, предположительно, обрушение произошло из-за сильного ветра.
"Три человека осматриваются. Мы предпринимаем меры по предотвращению дальнейшей угрозы обрушения", - сообщил представитель ГУ МЧС России.
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