Нет предела жадности: в чем провал нового проекта Безоса

Глава Amazon Джефф Безос потратил на помощь бездомным $2 млрд, что является самым крупным благотворительным взносом магната, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru. Тем не менее, учитывая бедственное положение многих сотрудников Amazon, а также тот факт, что Безос является богатейшим человеком мира, этот широкий жест кажется проявлением лицемерия.

Основатель Amazon, бизнесмен и по совместительству самый богатый человек мира Джефф Безос заявил о грандиозном пожертвовании - он отдаст $2 млрд в фонд помощи бездомным и в образовательный фонд, организующий школы для детей из бедных районов. Учитывая, что предыдущее крупное пожертвование Безоса составило $33 млн, то этот шаг миллиардера можно назвать беспрецедентным.

Однако помощь бездомным кажется злой шуткой на фоне многочисленных сообщений о том, как сотрудники Amazon страдают от произвола руководства.

Истории пострадавших публиковались в нескольких зарубежных СМИ - люди рассказывают о варварских рабочих условиях, незаконных увольнениях, травмах на производстве. Некоторые из бывших сотрудников Amazon лишились дома, так как были внезапно уволены без объяснения причин.

"Амазоновцы" рассказала прессе, как пристально за ними следят менеджеры, фиксируя даже визиты в туалет. В мае 2018 года стало известно, что по этой причине многие работники не рискуют лишний раз отлучаться и носят с собой пластиковые бутылки, чтобы мочиться в них, а содержимое выливают в мусорные баки на этаже.

Некоторых сотрудников увозят на "скорых" от истощения - один из репортеров Sunday Mirror внедрился на один из складов компании и был поражен тем, как работники компании буквально спят стоя после 55-часовой рабочей недели.

Другие сотрудники Amazon вынуждены на протяжении многих лет лечить травмы позвоночника после работы в помещениях с нарушениями техники безопасности. Рабочую станцию 49-летней Викки Шэннон Аллен не могли починить в течение долгого времени, из-за чего она дважды повредила спину. В результате женщину сняли с корпоративной страховки и отправили в неоплачиваемых отпуск.

Отсутствие работы по состоянию здоровья сильно ударило по бюджету Аллен, и теперь она вынуждена жить в машине, так как потеряла возможность оплачивать дом.

Сам Джефф Безос опровергает эти страшные истории, заявляя, что люди не стали бы работать на его складах, если бы все было настолько плохо. У миллиардера свой, особенный подход к критике: "Когда тебя критикуют, посмотри в зеркало и подумай - правы ли критики. Если они правы, то меняйся. Если нет, то не меняйся". Судя по всему, Безос считает, что критики неправы.

В августе 2018 года после серии негативных публикаций в СМИ портал TechCrunch обнаружил 15 твиттер-аккаунтов, которые ведут якобы сотрудники складов Amazon, уверяющих, что "не все так однозначно".

"А вы знали, что Amazon платит своим сотрудникам на 30% больше, чем остальные ритейлеры? Я горжусь тем, что работаю в Amazon - они заботятся обо мне. Гораздо больше, чем мои предыдущие работодатели", - пишет владелец одного из таких аккаунтов с пометкой "амбассадор Amazon".

Эти люди реагируют на любые претензии к условиям работы в Amazon серией твитов, в которой утверждают, что они всем довольны. При этом они уверяют, что им за твиты никто не платит, а действуют они исключительно на добровольной основе. Однако их собеседники часто называют "амбассадоров" ботами и отказываются вступать с ними в диалог.

По всей видимости, вместо того, чтобы решать проблемы своих сотрудников, Безос решил нанять группу хвалителей, прославляющих компанию и его самого, чем еще больше усугубил положение дел.

Не принес клятву

До недавнего времени Джефф Безос был единственным человеком из топ-5 самых богатых людей мира, который не отдавал деньги на благотворительность. В свое время он отказался участвовать в "Клятве дарения" (The Giving Pledge) - филантропической кампании, организованной Уорреном Баффеттом и Биллом Гейтсом. Ее участники обещают пожертвовать большую часть своего состояния в благотворительные фонды. На текущий момент Безос так и не является членом этого сообщества.

$2 млрд, которые решил пожертвовать Безос, несомненно, являются немаленькой суммой, однако не идут ни в какое сравнение с вкладами других миллиардеров. Билл Гейтс отдал на благие цели около $50 млрд, Марк Цукерберг - $45 млрд, Уоррен Баффет - $30 млрд.

Кроме того, учитывая состояние Безоса, которое оценивается в $163 млрд, отданные им $2 млрд составляют всего 1,2% от всего богатства.

Впрочем, не нужно исключать вероятность того, что Джефф Безос - всего лишь новичок на филантропическом пути и уже планирует новое пожертвование. Будем надеяться, что к этому времени работники Amazon будут получать достойную оплату и иметь крышу над головой.