Генеральный директор Ethiopian Airlines Тевольде Гебремариам раскрыл детали последнего разговора пилотов разбившегося в Эфиопии Boeing 737 MAX 8 с диспетчерами. Об этом он рассказал газете The Wall Street Journal, передает Day.Az со ссылкой на РИА Новости.

По словам гендиректора, перед крушением пилоты пожаловались на неполадки "с управлением полетом" и запросили возвращение в аэропорт Аддис-Абебы. Но о внешних проблемах с самолетом они не говорили, заявил Гебремариам.

Он добавил, что черные ящики отправят для расшифровки в Европу. В какой именно стране будет проводится анализ, гендиректор не уточнил, но отметил, что речь может идти о Великобритании, Германии или Франции.

Утром 10 марта самолет Boeing 737 авиакомпании Ethiopian Airlines потерпел крушение недалеко от эфиопского города Дэбрэ-Зэйт. На борту находились 157 человек, в том числе восемь членов экипажа, все они погибли. Среди жертв трагедии представители 35 стран, включая троих россиян.

За последние пять месяцев это уже вторая катастрофа с самолетами этой модели: 29 октября 2018 года разбился лайнер индонезийской авиакомпании Lion Air.

Некоторые страны стран после трагедии в Эфиопии запретили полеты Boeing 737 MAX.