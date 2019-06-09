https://news.day.az/world/1127340.html В Москве "заминировали" Храм Христа Спасителя, мавзолей и телебашню
По его словам, все учреждения уже проверяют сотрудники оперативных служб.
В Москве "заминировали" Храм Христа Спасителя, мавзолей и телебашню
Анонимные угрозы "минирования" поступили в воскресенье днем в адрес 16 объектов в Москве, в том числе Храма Христа Спасителя и Останкинской телебашни, проводятся проверки. Об этом сообщил РИА Новости представитель экстренных служб столицы, передает Day.Az.
"Поступила информация об угрозах взрывов по 16 адресам, среди которых Останкинская телебашня, Мавзолей и Храм Христа Спасителя", - сказал собеседник агентства.
По его словам, все учреждения уже проверяют сотрудники оперативных служб.
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