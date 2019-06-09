Анонимные угрозы "минирования" поступили в воскресенье днем в адрес 16 объектов в Москве, в том числе Храма Христа Спасителя и Останкинской телебашни, проводятся проверки. Об этом сообщил РИА Новости представитель экстренных служб столицы, передает Day.Az.

"Поступила информация об угрозах взрывов по 16 адресам, среди которых Останкинская телебашня, Мавзолей и Храм Христа Спасителя", - сказал собеседник агентства.

По его словам, все учреждения уже проверяют сотрудники оперативных служб.



15 000-dək krediti 15 dəqiqəyə əldə et!