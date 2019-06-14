Видеокамера, установленная в торговом заведении в городе Сан-Мигель-де-Тукуман (провинция Тукуман, Аргентина), в прошлую среду, 12 июня, зафиксировала момент ограбления магазина, передает Day.Az со ссылкой на rai77.com.

Федерико Луис Акоста совершил свой последний налёт и, угрожая кассиру пистолетом, забрал все деньги. Случайный клиент, появившийся в момент ограбления, вынужден был слушаться приказа налётчика и, подняв руки вверх, пройти внутрь магазина.

Но воришка допустил фатальную ошибку и пряча пистолет за пояс штанов, случайно выстрелил, нанеся себе смертельное ранение. Бросив деньги, преступник вышел на улицу и упал возле своего мотоцикла.

Позже неудачливый налетчик, успевший в тот день ограбить магазин и случайную прохожую, скончался в больнице.

Теперь вы можете отслеживать наши видеоролики также на странице DayTube в Facebook.





15 000-dək krediti 15 dəqiqəyə əldə et!