Пятнадцатилетний беспородный пес выиграл конкурс "Самая уродливая собака в мире" (World's Ugliest Dog Contest) . Об этом сообщило в субботу агентство Associated Press (АР), передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

Ежегодный конкурс проходил в пятницу в городе Петалума уже в 31-й раз. В этом году первое место занял кобель по кличке Шалун-Бродяга (Scamp the Tramp). Его хозяйка, забравшая пса из приюта в 2014 году, получила от организаторов соревнования $1,5 тыс. в качестве награды и еще столько же, чтобы сделать пожертвование. Также им вручили позолоченный кубок.

Вместе с победителем за звание боролись еще 18 собак.

"Теперь он Шалун-Чемпион, а не Шалун-Бродяга, - приводит агентство слова владелицы пса Ивонны Моронес. - Я думаю, зрители оценили его внутренний дух и все, что он сделал для сообщества".

АР отметило, что хозяйка пса периодически устраивает благотворительные акции, приводя его в детские сады и дома престарелых.

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