На юге Калифорнии произошло землетрясение магнитудой 7,1 произошло, сообщает Европейско-Средиземноморский сейсмологический центр (EMSC), передает передает Day.Az со ссылкой на РИА Новости.

По данным сейсмологов, эпицентр землетрясения располагался в 193 километрах севернее Лос-Анджелеса, его очаг залегал на глубине десяти километров.

Мощное землетрясение вызвало незначительные повреждения ряда зданий в американском штате Калифорния.

"Некоторые дома сместились, на фундаментах появились трещины, есть обрушения опорных стен. Один легко раненный, пожарные оказывают ему помощь", - говорится в Twitter службы.

Руководство аэропорта Лос-Анджелеса сообщило, что подземные толчки не вызвали сбоя в рабочем графике.

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