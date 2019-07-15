США являются лучшим партнером и союзником ЕС, даже если есть разногласия по некоторым вопросам, сказала глава дипломатии ЕС Федерика Могерини на пресс-конференции после совета глав МИД стран ЕС, передает Day.Az со ссылкой на РИА Новости.

"США являются нашими лучшими партнерами и союзниками, даже если мы не соглашаемся по некоторым вопросам, мы продолжаем очень неплохо работать по другим, и эта дружба остаётся", - сказала она.

Могерини добавила, что сейчас существует вопрос, как сохранить пространство для поддержания на плаву ядерной сделки по Ирану.

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