https://news.day.az/world/1138227.html Могерини назвала США лучшим партнером Евросоюза
Могерини назвала США лучшим партнером Евросоюза
США являются лучшим партнером и союзником ЕС, даже если есть разногласия по некоторым вопросам, сказала глава дипломатии ЕС Федерика Могерини на пресс-конференции после совета глав МИД стран ЕС, передает Day.Az со ссылкой на РИА Новости.
"США являются нашими лучшими партнерами и союзниками, даже если мы не соглашаемся по некоторым вопросам, мы продолжаем очень неплохо работать по другим, и эта дружба остаётся", - сказала она.
Могерини добавила, что сейчас существует вопрос, как сохранить пространство для поддержания на плаву ядерной сделки по Ирану.
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