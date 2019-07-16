На месторождении имени Гриба в Мезенском районе Архангельской области добыли уникальный алмаз редкого лимонного оттенка. Об этом говорится в сообщении, опубликованном на сайте компании АО "АГД Даймондс", передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

Вес камня составляет 47,61 карата. "Алмаз крайне редко встречающегося глубокого лимонного оттенка относится к кристальной серии класса High End", - говорится в сообщении. Эксперты указали на правильную форму и чистоту камня, выразив надежду на то, что кристаллом заинтересуются крупнейшие ювелирные компании.

В начале июля на том же месторождении добыли алмаз ювелирного качества массой более 81 карата. Он стал третьим по величине среди самых крупных камней, что там находили.

В понедельник, 15 июля, стало известно, что на трубке "Заполярная" Верхне-Мунского месторождения в Якутии добыли драгоценный камень в 63,15 карата.

В конце 2018 года в минприроды объявили о грядущем дефиците алмазов в стране. Это связали с истощением действующих месторождений. "Алмазы в России в будущем будут находиться в зоне дефицита", - говорил Дмитрий Кобылкин.

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