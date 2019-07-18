Сотрудники итальянской Финансовой гвардии (силового подразделения Минфина) провели операцию против незаконного оборота наркотиков и изъяли около 9 тонн марихуаны в сицилийской провинции Катания. Об этом в четверг сообщило агентство ANSA, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

Как отметили стражи порядка, стоимость такого количества наркотиков на черном рынке составляет более €20 млн. О каких-либо задержаниях пока не сообщалось.

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