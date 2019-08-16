Многократный чемпион теннисных "Больших шлемов" испанец Рафаэль Надаль и его подруга Мария Франциска Перелло сыграют свадьбу 19 октября в городке Пуэрто-Польенса на Мальорке. Среди гостей будет бывший король Испании Хуан Карлос, передает Day.Az со ссылкой на Вести.

Долгое время журналисты не могли выяснить, где собираются официально скрепить свой союз Надаль и Перелло, но теперь изданию Majorca Daily Bulletin стало известно, что церемония пройдет в поместье Ла-Форталеза, которое известно по съемкам сериала BBC "Ночной администратор". Интересно, что там же сыграл свадьбу валлийский футболист мадридского "Реала" Гарет Бэйл.

Ранее сообщалось, что круг друзей Надаля, которым выслали приглашение на церемонию, крайне узок. На сегодня известно, например, что из теннисистов на свадьбу приглашены только соотечественники Рафы Фелисиано Лопес и Фернандо Вердаско. Участие экс-короля Испании подтвердили несколько источников, включая газету Ultima Hora.