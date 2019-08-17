Крупная компания Китая отказалась от прямых закупок венесуэльской нефти, поскольку администрация президента Соединенных Штатов Дональда Трампа ужесточает санкции против Венесуэлы. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на источники, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Как отмечается, китайская компания отказалась от почти 5 млн баррелей нефти венесуэльской PDVSA. По словам источников, это произошло после последнего распоряжения Трампа. Согласно имеющимся данным, это первый случай за десятилетие, когда компания отказывается от венесуэльской нефти.

Однако это не означает, что Китай полностью откажется от венесуэльской нефти. Другие компании могут продолжать поставлять в Китай нефть из Венесуэлы, пишет издание.

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