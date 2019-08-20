https://news.day.az/world/1148945.html Итальянский премьер уходит в отставку
Итальянский премьер уходит в отставку
Выступая в парламенте, премьер-министр Италии Джузеппе Конте объявил, что решил подать в отставку, передает ТАСС.
Глава кабинета министров страны сообщил, что по окончании своего выступления он направится к президенту Италии, чтобы передать ему прошение об отставке, передает Day.Az со ссылкой на Вести.
Конте подчеркнул, что в сложившейся ситуации нынешний состав правительства работать не может.
Кризис в стране возник после того, как лидер одной из двух правящих партий - "Лига", заместитель Конте и министр МВД Маттео Сальвини заявил о том, что парламентского большинства больше не существует и предложил провести новые выборы.
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