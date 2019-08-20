В море к югу от порта греческого острова Порос упал вертолет. В нем были двое русскоязычных и один грек-пилот. Обломки вертолета упали на мелководье. Из воды на месте крушения торчит вертолетный хвост, передает Day.Az со ссылкой на Вести.

К месту падения вертолета отправились шесть катеров Береговой охраны Греции и группа водолазов. Для поиска выживших в вертолетокрушении вылетел армейский вертолет SuperPuma, сообщает ТАСС. Вертолет вылетел из города Галаты в афинский аэропорт Элефтериоса Венизелоса. В воздухе он задел линию электропередачи и упал в море. Остров Порос после этого остался без электроэнергии.

На месте падения вертолета находятся частные катера и лодки. Обстоятельства произошедшего выясняет российское посольство в Афинах. По предварительным данным, на борту вертолета были двое россиян - женщина и ребенок. В крушении никто не выжил.

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