В Сети появилось видео момента крушения вертолета Agusta A-109 с россиянами на борту возле греческого острова Порос. Эти кадры запечатлели очевидцы.

Напомним, трагедия произошла в Сароническом заливе днем 20 августа. На борту воздушного судна находились пилот и двое пассажиров, они направлялись в Афины. Однако вскоре после взлета вертолет задел линию электропередачи, вспыхнул и упал в море в 50 метрах от побережья, передает Day.Az со ссылкой на ren.tv.

Спустя несколько часов спасатели извлекли на сушу тела погибших. Среди них - основатель Музея русской иконы Михаил Абрамов. Как рассказали его коллеги, он возглавлял крупную строительную фирму и занимался рядом благотворительных проектов.

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