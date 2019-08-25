Молния ударила в дерево, растущее на поле для игры в гольф вблизи города Атланта (штат Джорджия). Как сообщило в субботу агентство Associated Press, в результате инцидента пострадали по меньшей мере пять человек, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

По данным агентства, речь идет о болельщиках. Организаторы турнира подчеркивают, что угрозы их жизни нет. Турнир приостановлен и продолжится в воскресенье.

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