https://news.day.az/world/1150137.html В США пять человек пострадали в результате удара молнии
В США пять человек пострадали в результате удара молнии
Молния ударила в дерево, растущее на поле для игры в гольф вблизи города Атланта (штат Джорджия). Как сообщило в субботу агентство Associated Press, в результате инцидента пострадали по меньшей мере пять человек, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.
По данным агентства, речь идет о болельщиках. Организаторы турнира подчеркивают, что угрозы их жизни нет. Турнир приостановлен и продолжится в воскресенье.
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