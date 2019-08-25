Премьер-министр Соединенного Королевства Борис Джонсон в интервью телеканалу ITV связал выплату отступных за выход из Евросоюза с заключением соглашения с Брюсселем, передает Day.Az со ссылкой на Вести. Джонсон уверен, что Великобритания не обязана полностью заплатить 48 миллиардов долларов, пишет ТАСС.

Впрочем, в интервью телеканалу Sky News Борис Джонсон поведал о прогрессе в переговорах с ЕС.

"Наши партнеры в ЕС и я полагаем, что в последние несколько дней нам удалось достичь достаточно много успехов", - пояснил Джонсон.

Шанс на выход Великобритании из ЕС полюбовно есть, сказал премьер, но заключение сделки полностью зависит от европейских партнеров. В любом случае, Англия должна быть готова покинуть Евросоюз 31 октября.

В Еврокомиссии полагают, что повторные обсуждения соглашения, в котором есть пункт о прозрачности границы между Республикой Ирландия и Северной Ирландией, недопустимы.

Премьер Великобритании Джонсон и президент США Трамп договорились начать "особые экономические отношения" двух стран. Этим займется специальная рабочая группа, возглавляемая экономическим советником президента США Ларри Кудлоу и главным советником премьера Марк Седуилл.

По плану, "особые отношения" США и Великобритании помогут стимулировать экономический рост. Также этому будет способствовать соблюдение принципов честной и открытой торговли и снятие процедурных барьеров.

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