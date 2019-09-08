Министр социальных дел и здравоохранения республики Аньес Бюзен заявил, что летом во Франции аномальная жара стала причиной смерти 1,5 тысячи человек.

Об этом сообщает Franceinfo, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru

По ее словам, летом 2019 года в стране было 18 дней очень сильной жары. Она отметила, что жаркая погода коснулась приблизительно 20 млн человек.

Министр также добавила, что половину умерших составили люди старше 75 лет.

При этом она уточнила, что этот показатель ниже данных 2003 года, когда из-за жары погибли 15 тысяч человек.

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