На Йемен обрушилась гигантская песчаная буря, пройдя за несколько часов почти по всем городам в регионе, передает Day.Az со ссылкой на tvzvezda.ru.

Отмечается, что стихия пришла в регион так же внезапно, как и ушла в сторону через несколько часов. Столбы пыли и песка погрузили арабскую республику почти в полную тьму, оставив без солнечного света. Вместе с тем это сопровождалось жаркой, душной погодой. Видимость на дорогах упала почти до нуля, движение также остановилось.

Власти в регионе выступили с обращением к жителям, призвав всех не выходить из дома, пока стихия не утихнет. В столице Йемена Сане буря продолжалась чуть более часа, после чего постепенно рассеялась.

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