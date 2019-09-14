На северо-западе Турции в провинции Орду будет развиваться круизный туризм. Как передает Day.Az, об этом сказали Trend в министерстве культуры и туризма Турции.

Согласно информации, провинция Орду обладает большим туристическим потенциалом, а также здесь имеется порт, который может принимать круизные суда.

"Развитие круизного туризма позитивно повлияет на развитие провинции в целом", - сказали в министерстве.

Было отмечено, что по итогам семи месяцев (январь-июль) 2019 года провинцию Орду посетили 5,3 тысячи иностранных туристов, что составило 0,02 процента от общего числа туристов, посетивших Турцию за указанный период 2019 года.

"В январе-июле 2019 года морским путём в провинцию Орду прибыли 1,2 тысячи туристов, что составляет 2,6 процента от общего числа туристов, посетивших эту провинцию за указанный период", - сказали в министерстве.

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