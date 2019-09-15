В районе Черкес турецкой провинции Чанкыры произошли еще три землетрясения, сообщает Trend со ссылкой на турецкие СМИ.

Согласно сообщению, первое землетрясение магнитудой 4,1 было зафиксировано в 21:08 по местному времени. Очаг подземных толчков залегал на глубине 10,22 километра. Второе по счету землетрясение наблюдалась в 21:12. Магнитуда землетрясения составила 3,7, очаг залегал на глубине 11,46 километра.

Третье землетрясение магнитудой 4,3 произошло в 22:03 по местному времени.

Землетрясение ощущалось в близлежащих провинциях.

Отметим, что ранее в районе Черкес были зафиксированы подземные толчки магнитудой 4,7, 4,8 и 4,3.

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