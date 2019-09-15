В американском штате Нью-Джерси вечером 14 сентября произошел обвал дома на пляже в городе Уайлдвуд, в результате пострадали 22 человека, передает Day.Az со ссылкой на Сегодня.

Всех пострадавших, кроме одного, госпитализировали в региональный центр в Кейп-Мэй. 11 из них после оказания медицинской помощи выписали домой, среди них трое детей, сообщает CNN.

Еще один пострадавший вертолетом был доставлен в травматологический центр, где ему оказывается необходимая медицинская помощь. По словам очевидцев, дом разрушился в результате взрыва во время ремонтных работ.

Уайлдвуд - город с населением около пяти тысяч человек, расположенный на побережье Атлантического океана.

15 000-dək krediti 15 dəqiqəyə əldə et!