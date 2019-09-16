Бартоломео Бове, устроивший подводное путешествие по реке Формоза (регион Серрада, город Бонито, Бразилия), получил очень близкую встречу с 7-метровой анакондой.

Бразильский любитель острых ощущений запечатлел 90-килограммовую змею, которая изучила странное существо и его видеокамеру, передает Day.Az со ссылкой на rai77.com.

"Температура воды в реке составляет 22-24 градуса круглый год и когда зимой воздух, как правило, становится холоднее, чем вода, анаконды проводят больше времени в водоёмах.

Как видно на кадрах, анаконда плавает спокойно и совершенно безразлична к моему присутствию, её больше заинтересовала моя видеокамера", - написал Бартоломео Бове в комментарии к сюжету.

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