В Киеве мост Метро вечером 18 сентября перекрыл мужчина, обвязанный флагом Украины, с угрозой взорвать его. От полиции он отстреливался и требовал поговорить с некой девушкой. Через несколько часов он сдался. Происшествие квалифицируют как подготовку к теракту. Корреспондент.net рассказывает подробности, передает Day.Az.

Хроника событий на мосту Метро

Около 16.00 Киевский метрополитен сообщил, что из-за анонимного звонка о минировании движения от станции Днепр до станции Лесная остановлено.

Менее чем через час спикер Нацполици Ярослав Тракало сообщил, что неизвестный угрожает взорвать мост Метро. Тогда правоохранители перекрыли проезд авто. На подъезде к мосту образовалась гигантская пробка.

Сообщество Киев.Оперативный сообщило, что мужчина заехал на автомобиле Opel, которым заблокировал мост.

Он сделал несколько выстрелов, предположительно из карабина, и пригрозил взорвать мост. Позже с третьего раза злоумышленник сбил дрон силовиков.

Вскоре к месту происшествия прибыл спецназ КОРД и несколько броневиков. Правоохранители ввели специальный оперативный план.

К мосту также приехали руководство Главного и территориального управлений полиции, наряды патрульных, кинологи со служебными собаками, и специалисты взрывотехнической службы.

На мосту заметили одного снайпера. На месте просшествий, кроме четырех единиц бронетехники, были пожарные автомобили, скорые. В воздухе - два беспилотника. Всего в спецоперации принимали участие около 300 провоохранителей.

Начальник полиции Киева Андрей Крищенко рассказал, что дело квалифицируют как подготовку к террористическому акту.

К 18.00 полиция сообщила об установлении личности минера, но не стала ее раскрывать. СМИ узнали, что это Алексей Белько, недавно уволенный военный ВСУ родом из Крыма.

Подрывнику передали рацию на квадракоптере, чтобы установить связь. Общественности его требования полиция не озвучивала.

Как пишет ТСН, вскоре после установления связи в стеклянное здание входа на станцию метро Днепр зашел министр внутренних дел Арсен Аваков.

Следом по мосту двинулись бронемашины и спецназ. По данным издания, на одном из бронетранспортеров установили флаг Украины, вероятно, это было одним из условий минера.

Около 19.00 мэр Киева Виталий Кличко, который, как пишут СМИ, приехал к мосту на велосипеде, рассказал, что минер был в состоянии алкогольного или наркотическо опьянения.

"Он находится то ли в состоянии алкогольного опьянения, то наркотического. С ним была телефонная связь и можем сказать, что он был в неадекватном состоянии", - сказал мэр.

В то же время Кличко отказался сказать, что именно требует Белько. Он отметил, что они непонятны, а больше информации о событии сообщит Аваков, который был участником переговоров со злоумышленником.

На двух адресах, связынных с Белько, проходили обыски, сообщили в СМИ.

В это время спецаз и бронетехника приближалась к минеру. Около 19.25 стало известно о его задержании. Сообщается, что он сдался добровольно. Во время переговоров к нему подъехал БТР, затем он поднял руки и лег на асфальт.

После задержания Аваков подошел к журналистам, чтобы прокомментировать событие. Он поблагодарил Нацполицию и Службу безопасности.

"Сейчас человек, перекрывший мост, уже доставлен в отделение полиции, задержан. Слава Богу - без жертв и без каких-либо потерь. Операцию проводило спецподразделение Нацполиции КОРД под руководством генерала Крищенко", - сказал глава МВД

В свою очередь, Крищенко сообщил, что после задержания взрывчатка найдена не была:

"Был изъят карабин Сайга. Подозреваемый вышел, его задержали силовыми методами. Визуально и по общению - он под действием каких-то препаратов, что-то употреблял, но будет проведена соответствующая экспертиза", - сказал глава полиции Киева.

Он отметил, что на аэродроме был готов к вылету вертолет группы задержания. Оперативное сопровождение предоставила СБУ.

Крищенко добавил, что три месяца назад у Белько была изъята взрывчатка, поэтому его угрозы воспринимались, как реальные.

С подрывником по телефону общались сам Крищенко и психолог. На контакт он не шел, требовал переговорить со своей девушкой, больше требований не было. Поэтому было решение проводить штурм, но огоно по злоумышленнику не открывали.

На настоящий момент открыто криминальное производство по статье Подготовка к совершению теракта. Исходя из последствий, законом предусмотрена мера наказания до пожизненного заключения. может быть до пожизненного.

Что известно о минере и о его мотивах

Несколько СМИ, ссылаясь на свои источники, сообщили личность злоумышленника. Им оказался 42-летний уроженец крымского поселка Форос.

В июне этого года у него было воинское звание старшего сержанта. Белько занимал должность начальника радиостанции радиоцентра полевого узла связи воинской части А 3628, расположенной в Броварах Киевской области.

26 июня суд приговорил его к наказанию в виде ареста с содержанием на гауптвахте на срок в семь дней за самовольное оставление воинской части.

Он тогда признал свою вину и дал объяснение, что отсутствовал на службе "в связи с решением собственных бытовых проблем".

Согласно данным сайта Киевгорадминистрации, Белько является участником антитеррористической операции и подавал ходатайство о получении земельного участка.

На данный момент он был уволен с воинской службы.

Киев.Оперативный сообщает, что Белько - снайпер восьмого полка УСН, ранее имел конфликты с командирами. После развода с женой-полицейской у него начались проблемы с наркотиками и агрессивное поведение.

Источники в правоохранительных органах рассказали журналистам, что в июне этого года он добровольно сдал Деснянскому райуправления полиции Киева один килограмм взрывчатки и 88 патронов. По его словам, он нашел их "в сейфе в селе на Черниговщине".

"Страна" со ссылкой на источник в полиции пишет, что девушку, с которой требовал связаться минер, зовут Алена. Как сообщается, она изменила Белько с военным из другой части, после чего у него "помутился рассудок".

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