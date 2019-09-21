https://news.day.az/world/1158326.html В Гватемале заключенные совершили массовый побег
В Гватемале заключенные совершили массовый побег
Группа заключенных в пятницу устроила бунт и сбежала из изолятора полицейского управления в департаменте Уэуэтенанго в Гватемале.
Как сообщила на своем сайте газета Prensa Libre, на свободе оказались не менее 18 человек, передает Day.Az.
Прокуратура республики подтвердила факт побега, однако не уточнила, о каком числе заключенных идет речь. По предварительным данным, причиной беспорядков стало недовольство обыском, который устроили в изоляторе сотрудники полиции. Сведений о пострадавших стражах порядка не поступало. Власти ведут поиск сбежавших заключенных.
Присоединяйтесь к нам в мессенджерах:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре