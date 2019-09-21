Группа заключенных в пятницу устроила бунт и сбежала из изолятора полицейского управления в департаменте Уэуэтенанго в Гватемале.

Как сообщила на своем сайте газета Prensa Libre, на свободе оказались не менее 18 человек, передает Day.Az.

Прокуратура республики подтвердила факт побега, однако не уточнила, о каком числе заключенных идет речь. По предварительным данным, причиной беспорядков стало недовольство обыском, который устроили в изоляторе сотрудники полиции. Сведений о пострадавших стражах порядка не поступало. Власти ведут поиск сбежавших заключенных.

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