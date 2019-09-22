https://news.day.az/world/1158610.html Автобус с россиянами перевернулся в Турции
Автобус с россиянами перевернулся в Турции
В Турции в городе Анталья перевернулся автобус с туристами, среди которых были россияне. Об этом сообщает CNN Turk.
Как отмечается, в результате инцидента пострадали 16 человек, 14 из них - граждане России, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.
"Они были доставлены в ближайшие больницы", - говорится в сообщении.
Уточняется, что четверо пострадавших получили ранения, опасные для жизни.
Согласно информации туроператоров России, туристы направлялись в аэропорт.
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