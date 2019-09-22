В Турции в городе Анталья перевернулся автобус с туристами, среди которых были россияне. Об этом сообщает CNN Turk.

Как отмечается, в результате инцидента пострадали 16 человек, 14 из них - граждане России, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

"Они были доставлены в ближайшие больницы", - говорится в сообщении.

Уточняется, что четверо пострадавших получили ранения, опасные для жизни.

Согласно информации туроператоров России, туристы направлялись в аэропорт.

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