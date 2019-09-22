https://news.day.az/world/1158722.html Дональд Трамп призвал ЕС больше тратить на Украину
Дональд Трамп призвал ЕС больше тратить на Украину
Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп призвал Евросоюз выделять больше денег Украине, потому что у той много проблем, передает Day.Az со ссылкой на Вести.
Трамп задался вопросом, почему США и Евросоюз тратят деньги, а Украина нет? Он этому обстоятельству совершенно не рад.
Ранее бюджетом США на 2020 финансовый год было запланировано выделение 400 миллионов долларов на решение вопросов безопасности Украины, передает ТАСС.
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