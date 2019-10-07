Председатель правления австрийской нефтяной компании OMV AG Райнер Зеле заявил в интервью программе "Москва. Путин. Кремль", что Европе нужно быть готовой ответить на вмешательство в ее дела в сфере энергетики, передает Day.Az со ссылкой на 1prime.ru.

Реализация энергетических проектов в Европе обсуждались в рамках Российской энергетической недели, которая прошла в Москве. На саммите президент РФ Владимир Путин заявил, что вмешательство США в реализацию подобных проектов происходило всегда, и проект "Северный поток - 2" не стал исключением.

"Всё, что я хочу сказать. Европе нужно быть готовой ответить, если кто-то вмешается в нашу независимость принятия решений", - сказал Зеле.

Проект "Северный поток-2 " предполагает строительство двух ниток газопровода общей мощностью 55 миллиардов кубометров газа в год от побережья России через Балтийское море до Германии. Его планируется достроить в 2019 году. Газопровод пройдет через территориальные воды или исключительные экономические зоны РФ, Финляндии, Швеции, Дании и Германии. Дания остается единственной страной, пока не выдавшей разрешение на строительство. С 2017 года по апрель 2019 года на ее рассмотрение были поданы три заявки на строительство участка газопровода в датских водах.

Как Nord Stream 2, так и компания "Газпром" заявляли, что Дания намеренно затягивает согласование маршрута. "Газпром" также говорил, что возможная задержка Данией постройки "Северного потока-2 " может обернуться убытками, которые рано или поздно ей придется компенсировать.

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