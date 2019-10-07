Отмечается, что "ИГ"" представляет значительную опасность для национальной безопасности" Франции.

"Боевики, находящиеся в заключении, в том числе, граждане иностранных государств, должны предстать перед судом там, где они совершали свои преступления. Этот суд и их безопасное содержание под стражей являются безусловными требованиями безопасности для того, чтобы они не смогли присоединиться к террористическим группам. Стоит избегать любой инициативы, которая может поставить под угрозу эти цели", - добавил дипломат.

В МИД Франции отмечают, что Париж "находится в плотном контакте со своими европейскими партнерами, а также с участниками международной коалиции против ИГ".