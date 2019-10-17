https://news.day.az/world/1166637.html Евросоюз и Великобритания достигли сделки по Brexit
Евросоюз и Великобритания достигли сделки по Brexit
Переговорщики Евросоюза и Великобритании достигли сделки по Brexit.
Об этом говорится в заявлении Еврокомиссии., передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.
Глава Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер заявил, что рекомендовал саммиту ЕС одобрить эту сделку.
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