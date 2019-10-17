Переговорщики Евросоюза и Великобритании достигли сделки по Brexit. 

Об этом говорится в заявлении Еврокомиссии., передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

Глава Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер заявил, что рекомендовал саммиту ЕС одобрить эту сделку.

15 000-dək krediti 15 dəqiqəyə əldə et!