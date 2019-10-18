В России пассажирский самолет при посадке выкатился за пределы ВПП - ВИДЕО
В аэропорту города Мирный самолет Ан-148 авиакомпании "Ангара", прибывший из Иркутска, при посадке выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы. Как рассказали "Звезде" в МЧС Якутии, самолет выкатился на десять метров после совершения посадки.
"На борту находилось 66 человек: 61 пассажир и пять членов экипажа. Погибших и пострадавших нет, самолет повреждений не получил. Все пассажиры доставлены до пункта назначения", - рассказали в ведомстве, передает Day.Az со ссылкой на tvzvezda.ru.
От МЧС на место ЧП выехало три человека и одна единица техники. Всего в операции по ликвидации аварии участвовало 16 человек
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