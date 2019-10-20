https://news.day.az/world/1167417.html Турция и США договорились создать зону безопасности на границе Сирии
Турция и США договорились создать зону безопасности на границе Сирии
Турция договорилась с США о создании контролируемой ее войсками зоны безопасности на границе с Сирией протяженностью 444 километра, сообщил в субботу РИА Новости советник президента Турции Ясин Актай, передает Day.Az.
"Во время встречи с американцами обсуждалась глубина создаваемой зоны безопасности, когда турецкая сторона подтвердила необходимость создания зоны безопасности на границе с Сирией глубиной в 32 километра и протяженностью 444 километра, о чем была достигнута договоренность с делегацией США", - сказал Актай.
По его словам, отсутствие письменной договоренности с США относительно зоны безопасности не означает несогласие по этому поводу или по поводу содержания договоренности.
Актай уточнил, что в зону безопасности полностью войдет восток Евфрата, в частности, провинции Эр-Ракка и Дейр-эз-Зор. По его словам, это обсуждалось с США, и сторонам удалось достигнуть взаимопонимания по этому вопросу.
"Достигнутое с американцами соглашение ясное, вооруженные силы Турции будут осуществлять контроль над зоной безопасности, глубину и протяженность которой определит Турция", - отметил советник.
При этом, указал он, сотрудничество Анкары с Вашингтоном в зоне безопасности будет идти в рамках отношений двух стран как членов НАТО. Ожидается, что после ухода с этих территорий США оставят за Турцией контроль за безопасностью в этой зоне.
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган 9 октября объявил о начале операции "Источник мира" на севере Сирии, направленной против запрещенной в Турции Рабочей партии Курдистана и террористической группировки "Исламское государство". Турецкая авиация в тот же день
нанесла удары по городу Рас эль-Айн и ряду других сирийских городов на границе двух стран.
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