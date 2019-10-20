По его словам, отсутствие письменной договоренности с США относительно зоны безопасности не означает несогласие по этому поводу или по поводу содержания договоренности.

Актай уточнил, что в зону безопасности полностью войдет восток Евфрата, в частности, провинции Эр-Ракка и Дейр-эз-Зор. По его словам, это обсуждалось с США, и сторонам удалось достигнуть взаимопонимания по этому вопросу.

"Достигнутое с американцами соглашение ясное, вооруженные силы Турции будут осуществлять контроль над зоной безопасности, глубину и протяженность которой определит Турция", - отметил советник.

При этом, указал он, сотрудничество Анкары с Вашингтоном в зоне безопасности будет идти в рамках отношений двух стран как членов НАТО. Ожидается, что после ухода с этих территорий США оставят за Турцией контроль за безопасностью в этой зоне.

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган 9 октября объявил о начале операции "Источник мира" на севере Сирии, направленной против запрещенной в Турции Рабочей партии Курдистана и террористической группировки "Исламское государство". Турецкая авиация в тот же день

нанесла удары по городу Рас эль-Айн и ряду других сирийских городов на границе двух стран.