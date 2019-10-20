Президент Турции Тайип Эрдоган заявил о нейтрализации 765 террористов с начала операции в Сирии и пригрозил продолжить ее, если США по истечении 120 часов прекращения огня не выполнят своих обязательств по отводу курдских сил из зоны безопасности.

Как передает Day.Az со ссылкой на РИА Новости, об этом Эрдоган сказал, выступая в городе Ризе. Трансляцию вел телеканал NTV.

"Если отход террористов не будет реализован, мы продолжим операцию, как только истекут 120 часов. Всего за девять дней мы нейтрализовали 765 террористов, освободив 500 квадратных километров от тирании террористической организации. Мы договорились не с террористической организацией, а с США, и возьмем под контроль зону безопасности", - сказал Эрдоган, выступая в городе Ризе. Трансляцию вел телеканал NTV.

В четверг США и Турция заявили, что договорились о приостановке военной операции Турции на 120 часов и выводе курдских формирований YPG из 30-километровой буферной зоны на границе Турции и Сирии, которую Анкара намерена контролировать самостоятельно. Тем не менее, поступали сообщения о продолжении боев.

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