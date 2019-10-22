Сможет ли Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон протолкнуть свою сделку по Brexit через парламент? Ответ, возможно, будет получен уже сегодня. Дважды получив отказ в голосовании, кабмин представил парламенту законопроект о Brexit, основанный на достигнутом 17 октября соглашении об условиях выхода королевства из ЕС.



Один из пунктов законопроекта отменяет необходимость проводить отдельное парламентское голосование об утверждении сделки с ЕС. Как указывают в кабмине, она будет считаться одобренной парламентом по факту принятия закона во втором чтении, которое должно состояться уже сегодня, передает Day.Az со ссылкой на Вести.

На рассмотрение законопроекта Палатой общин отведено всего три дня, хотя обычно на рассмотрение международных договоренностей отводится 21 день. Спешка вполне понятна, крайний срок - 31 октября.



Главной же проблемой для Джонсона могут стать поправки, которые будет вносить оппозиция. Большинство из них заведомо неприемлемы для правительства. Их принятие может привести к тому, что кабмин сам снимет документ с голосования.



Последнее слово в вопросе о том, какие поправки будут допущены до голосования, остается за спикером палаты общин Джоном Беркоу, который накануне не разрешил голосование по сделке с ЕС без представления предварительного текста закона о Brexit.



Отклонение законопроекта во втором чтении или внесение в его текст существенных поправок, скорее всего, будет означать отсрочку Brexit на несколько месяцев, поскольку до крайнего срока его осуществления остается всего девять дней. Британское правительство заявляет о том, что активизировало подготовку к Brexit без сделки, однако вероятность такого исхода эксперты считают низкой, пишет ТАСС.



Великобритания должна была покинуть ЕС 29 марта 2019 г., то есть через два года после подачи письменного уведомления о выходе из сообщества. Однако депутаты Палаты общин британского парламента трижды отклонили проект соглашения об условиях Brexit, достигнутого между Брюсселем и правительством премьер-министра Терезы Мэй.

В итоге ЕС согласился перенести Brexit сначала на апрель или май, затем - на 31 октября, а Мэй была вынуждена подать в отставку, не сумев вывести ситуацию из тупика.



Сменивший ее Джонсон настаивает на том, что страна должна покинуть ЕC 31 октября со сделкой или без нее, однако из-за принятого парламентом закона был вынужден 19 октября направить Европейскому совету запрос о новой отсрочке Brexit до 31 января 2020 г.

15 000-dək krediti 15 dəqiqəyə əldə et!