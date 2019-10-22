https://news.day.az/world/1168186.html В Осло неизвестный угнал скорую помощь и ранил несколько человек - ВИДЕО
В Осло неизвестный угнал скорую помощь и ранил несколько человек - ВИДЕО
В Осло неизвестный злоумышленник угнал автомобиль скорой помощи, ранив при этом несколько человек. Среди пострадавших в результате инцидента есть ребенок.
Сотрудники полиции попытались остановить мужчину и произвели несколько выстрелов. Как сообщается в Twitter полиции, в результате этих действий правоохранителям удалось остановить угонщика, ранив его, передает Day.Az со ссылкой на tvzvezda.ru.
Сообщается также, что на данный момент злоумышленник задержан. Его личность и мотивы, побудившие к угону автомобиля, устанавливаются.
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