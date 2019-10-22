Страны ОПЕК+ на встрече 5-6 декабря в Вене могут обсудить вопрос о дополнительном к текущим 1,2 млн баррелей в сутки сокращении добычи нефти.

Об этом во вторник сообщило со ссылкой на источники в организации агентство Reuters, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

"В декабре мы посмотрим, нужны ли нам дополнительные сокращения [добычи] в следующем году. Но сейчас еще рано, все будет яснее в ноябре", - сказал один из источников агентства. По информации источника, новые сокращения могут быть связаны с опасениями слабого роста спроса на нефть в 2020 году.

Отмечается, что Саудовская Аравия, один из лидеров ОПЕК, планирует сосредоточиться на соблюдении всеми участниками сделки ОПЕК+ обязательств по сокращению добычи нефти. "Саудиты хотят предотвратить падение цен на нефть. Однако сейчас они хотят убедиться, что такие страны, как Нигерия и Ирак, достигнут полного соблюдения своих обязательств [по сделке ОПЕК+]", - отметил источник.

На заседании мониторингового комитета ОПЕК+ в сентябре некоторым участникам Венского соглашения было рекомендовано ускорить сокращение добычи нефти, чтобы достичь уровня оговоренных квот.

Так, 14 октября министр энергетики Саудовской Аравии принц Абдель Азиз бен Сальман заявил журналистам, что Саудовская Аравия рассчитывает, что Нигерия, Ирак, Габон и Южный Судан выполнят условия сделки о сокращении добычи нефти ОПЕК+.

МЭА в своем октябрьском отчете указало, что ряд членов ОПЕК и производители, не входящие в ОПЕК, представили более высокие базовые показатели и целевые показатели добычи нефти за сентябрь. Сообщалось, что общий базовый уровень добычи увеличился на 190 тысяч баррелей в сутки, из которых 180 тысяч баррелей приходится на Нигерию. Это позволило улучшить процент исполнения сделки до 89% против 35% в августе. При этом общий объем квоты остался прежним - 1,2 млн баррелей в сутки.

Страны ОПЕК+ (24 страны - экспортера нефти, в том числе Россия) согласованно управляют добычей с 2017 года. На встрече в июле они продлили договоренности о сокращении добычи нефти на 1,2 млн баррелей в сутки к уровню октября 2018 года, из которых на страны ОПЕК приходится 812 тыс. баррелей в сутки. Теперь соглашение действует до конца марта 2020 года. Основные квоты по сокращению приходятся на крупнейших участников соглашения - Россию и Саудовскую Аравию (228 тыс. и 322 тыс. баррелей в сутки соответственно).

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